Агентство
интернет-рекламы svet.media
Делаем маркетинг доступным, являясь надежным партнером для вашего бизнеса
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Партнер, а не подрядчик
Работаем с ограниченным количеством компаний с 2016 года, полностью замещая их отдел маркетинга. Также разрабатываем фирменный стиль и дизайн, создаем удобные для людей сайты, продвигаем их в поисковых системах Google и Яндекс, рекламируем в поисковых и социальных сетях.
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Давайте знакомиться
Меня зовут Михаил Панишев и я
- CEO компании svet.media.
- Лично занимаюсь контролем и организацией работ внутри команды, отвечаю за успех каждого проекта.
- Нам удалось собрать команду, которая может сделать рекламу для крупной компании с рекламным бюджетом 3 млн руб. и для индивидуального предпринимателя с бюджетом 30 тысяч рублей в месяц.
- Если у вашей компании оборот 2 млрд долларов в год, скорее всего, мы вам не подойдем, но если вы также как и мы являетесь представителем малого или среднего бизнеса — мы добьемся результатов в продвижении.
Я лично отвечаю за каждый проект нашей компании!
Нереально прийти к результатам без крутой команды
Наш коллектив — небольшой, мы не раздуваем штат и берем только профессионалов. Поэтому мы работаем над небольшим количеством клиентов и доводим их до результата.
Наша команда
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ВладимирСпециалист по SEO продвижению
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МихаилРуководитель
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ПавелРуководитель отдела контекстной рекламы
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АртемРуководитель SEO отдела
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МашаКонтент-менеджер
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ГаляСпециалист по платной рекламе
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АнтонПрограммист
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АндрейАналитик
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НикитаМенеджер по работе с клиентами
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Кейсы
Имеем опыт сотрудничества с тематиками разных ниш, даже черных
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DDmotors - это объединение автосервисов в 13 городах. Сайт-актив.Автосервис. Сайт - актив.20000небрендового трафика в месяц20городов присутствия
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Кейс Performance маркетинга для частного риэлтора
Виталий пришел в svet.media, как эксперт по недвижимости в Санкт-Петербурге. Он работал в агентстве недвижимости 4 года, и, набравшись опыта, решил выйти на рынок как частный агент.3-4Новых клиентов в месяц100 т.р.Средний чек12 т.р.Стоимость привлечения клиента
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Gruzchik Good - грузчики, которые переросли в аутсорсинговую компанию. Сайт-актив.250Запросов в ТОП 1040+Заявок в день27%Конверсия сайта
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SEO продвижение клининговой компании «Cleaning Good»135Запросов в ТОП 1028Заявок в день
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Продвижение сайта автосервиса. Выиграли Пари у клиентаКомпания занимается ремонтом легковых автомобилей любых марок.0 -> 3000за 4 месяца17Сделок в день
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SEO-продвижение компании «ПОЖТЕХСЕРВИС»Компания занимается перезарядкой огнетушителей и производством пожарного оборудования: шкафы, щиты, подставки, ящики, огнетушители и тд.200Кликов в сутки1-3Позиции в поиске
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Контекстная реклама компании Cleaning GoodКомпания оказывает услуги клининга в Санкт-Петербурге215Заявок в месяц480Цена лида15,6%Конверсия сайта
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Контекстная реклама клиники неврологии и ортопедииМедицинский центр по лечению и восстановлению опорно-двигательного аппарата в Санкт-Петербурге1925Заявок1,2млн. р. бюджет за октябрь620Цена лида, руб.
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Контекстная реклама юридической компанииКомпания занимается вопросами по защите прав потребителя, трудовых прав, решению семейных и наследственных, жилищных и земельных вопросов.8095Заявок3,3млн. р. бюджет за октябрь406Цена лида, руб.
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Антикварный салон "Антикваровъ"Петербургский салон антиквариата занимается скупкой
и продажей предметов искусства и старины.455Заявок в месяц55Рублей стоит заявка14%Конверсия сайта
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Если у вас есть вопросы, с удовольствием ответим. Укажите свои контактные данные и мы свяжемся с вами в течение 30 минут. После того, как вы подробнее расскажете о своем проекте и целях, мы подберем подходящие инструменты. Доверьте продвижение сайта профессионалам!