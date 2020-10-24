Агентство
интернет-рекламы svet.media

Делаем маркетинг доступным, являясь надежным партнером для вашего бизнеса
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Создание сайтов
Разрабатываем маркетинговую концепцию сайта и отрисовываем дизайн. Верстаем продающие сайты от landing page до многостраничного корпоративного сайта.
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SEO продвижение
Поднимаем сайт в ТОП по продающим запросам и увеличиваем продажи. Органический трафик бесплатный, но требует тщательной работы над сайтом, его кодом, юзабилити и контентом.
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Контекстная реклама
Настраиваем рекламные кампании в Яндекс.Директе и Google Adwords, анализируем полученные результаты и работаем над повышением эффективности.
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Партнер, а не подрядчик
Работаем с ограниченным количеством компаний с 2016 года, полностью замещая их отдел маркетинга. Также разрабатываем фирменный стиль и дизайн, создаем удобные для людей сайты, продвигаем их в поисковых системах Google и Яндекс, рекламируем в поисковых и социальных сетях.
Проведи маркетинговый аудит своей компании
Давайте знакомиться
Меня зовут Михаил Панишев и я
  • CEO компании svet.media.
  • Лично занимаюсь контролем и организацией работ внутри команды, отвечаю за успех каждого проекта.
  • Нам удалось собрать команду, которая может сделать рекламу для крупной компании с рекламным бюджетом 3 млн руб. и для индивидуального предпринимателя с бюджетом 30 тысяч рублей в месяц.
  • Если у вашей компании оборот 2 млрд долларов в год, скорее всего, мы вам не подойдем, но если вы также как и мы являетесь представителем малого или среднего бизнеса — мы добьемся результатов в продвижении.
Я лично отвечаю за каждый проект нашей компании!
Нереально прийти к результатам без крутой команды
Наш коллектив — небольшой, мы не раздуваем штат и берем только профессионалов. Поэтому мы работаем над небольшим количеством клиентов и доводим их до результата.
Наша команда
  • Владимир
    Владимир
    Специалист по SEO продвижению
  • Михаил
    Михаил
    Руководитель
  • Павел
    Павел
    Руководитель отдела контекстной рекламы
  • Артем
    Артем
    Руководитель SEO отдела
  • Мария
    Маша
    Контент-менеджер
  • Галина
    Галя
    Специалист по платной рекламе
  • Энтони
    Антон
    Программист
  • Андрей
    Андрей
    Аналитик
  • Никита
    Никита
    Менеджер по работе с клиентами
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Менеджер перезвонит в течение 5 минут
Кейсы
Имеем опыт сотрудничества с тематиками разных ниш, даже черных
Все кейсы
АКЦИЯ
Предложение месяца
СКИДКА 50%
на создание Landing Page,
при заказе контекстной рекламы
*Акция действительна при заключении договора на 6 месяцев
Напишите нам
Если у вас есть вопросы, с удовольствием ответим. Укажите свои контактные данные и мы свяжемся с вами в течение 30 минут. После того, как вы подробнее расскажете о своем проекте и целях, мы подберем подходящие инструменты. Доверьте продвижение сайта профессионалам!